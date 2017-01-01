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В Киеве мужчине, присвоившему кинотеатр, грозит 12 лет тюрьмы

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Мошенник предстал перед судом.Четыре года назад он незаконно завладел кинотеатром Молодежный в Киеве по поддельным документам.
Здание кинотеатра Молодежный, похищенное злоумышленником, заброшено
Здание кинотеатра Молодежный, похищенное злоумышленником, заброшено
ru.narodna-pravda.ua

В Киеве в Шевченковский райсуд подали обвинительный акт в отношении мужчины, который подделал документы и незаконно завладел кинотеатром Молодежный, здание которого является объектом коммунальной собственности. Об этом сообщается на сайте киевской прокуратуры.

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Четыре года назад мужчина завел себе поддельные документы, такие как фейковое свидетельство о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ. Вслед за этим он зарегистрировал за собой право собственности на дание, стоимость которого на момент совершения махинаций составляла свыше 800 000 гривен.

По результатам расследования злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины и избрана мера пресечения.

“За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, по инициативе прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи наложен арест на здание кинотеатра. Также прокуратурой предъявлен иск об его истребовании в коммунальную собственность“, - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, о факте “похищения“ кинотеатра стало известно 3 июня. 

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Теги: Киев, кинотеатр, недвижимость, мошенник, поддельные документы
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