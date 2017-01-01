Подразделения ГСЧС на верхних этажах спасли четверых жильцов. Издания эвакуировали 15 человек.

К тушению пожара были привлечены 22 человека и семь единиц техники ГСЧС

В Шевченковском районе Киева на улице Щербаковской, 63 в девятиэтажном жилом доме загорелись балконы с пятого по восьмой этажи. Об этом сообщило столичное управление ГСЧС в четверг, 2 августа.

Информация о пожаре поступила около 18.00, а в 19:14 пожар на площади около 60 кв. локализован, а в 20:09 потушен.

Подразделения ГСЧС на верхних этажах спасли четырех человек. Издания эвакуировали 15 жильцо.

"Жертв и пострадавших нет", – сообщили спасатели.

К тушению пожара были привлечены 22 человека и семь единиц техники.

Cмотрите фотогалерею: В многоэтажке Киева горели балконы на четырех этажах

Накануне в Печерском районе Киева спасатели потушили возгорание двух автомобилей в одном из дворов на улице Мечникова. В результате пожара с отравлением госпитализировали 3-летнюю девочку, которая находилась в одной из квартир на пятом этаже дома.

А сегодня в Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах расположенных рядом с курортной зоной на пляже. В одном из заведений общепита взорвался баллон с газом. Пострадала женщина.

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