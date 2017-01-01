Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С начала сезона в Киеве утонули почти полсотни людей

Комментариев: 0
Количество утопленников значительно превышает прошлогодние показатели. Спасатели призывают отдыхающих быть осторожными.
Спасатели призывают людей к осторожности
Спасатели призывают людей к осторожности

В водоемах Киева с начала лета утонули более чем в полтора раза больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в столице.

"С начала лета количество погибших в Киеве достигает уже 46 человек против 29 за аналогичный период в прошлом году", - говорится в обнародованном пресс-службой в понедельник сообщении.

Спасатели призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила безопасного отдыха на природе и у водоемов: "Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими".

Напомним, в Украине с начала года утонули более 700 человек.

Ранее на Закарпатье нашли утонувшими двух детей. Ранее их разыскивали как без вести пропавших.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, смерть, статистика, Пляж, водоем, утопленник, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь