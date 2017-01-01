С начала сезона в Киеве утонули почти полсотни людей

Количество утопленников значительно превышает прошлогодние показатели. Спасатели призывают отдыхающих быть осторожными.

В водоемах Киева с начала лета утонули более чем в полтора раза больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в столице.

"С начала лета количество погибших в Киеве достигает уже 46 человек против 29 за аналогичный период в прошлом году", - говорится в обнародованном пресс-службой в понедельник сообщении.

Спасатели призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила безопасного отдыха на природе и у водоемов: "Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими".

Напомним, в Украине с начала года утонули более 700 человек.

Ранее на Закарпатье нашли утонувшими двух детей. Ранее их разыскивали как без вести пропавших.

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