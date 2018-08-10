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В Киеве "заминировали" Майдан Незалежности

Комментариев: 1
В центре столицы работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.
На Майдане ищут взрывчатку
На Майдане ищут взрывчатку
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На Майдане Незалежности в Киеве ищут взрывчатку. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что информация о "минировании" поступила по телефону.

"В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами", - сообщили в полиции.

Позже поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метрополитена.

В полиции отметили, что на место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.

"Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", – говорится в сообщении.

Сегодня также сообщалось, что после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро Шулявская. Отмечается, что взрывоопасных предметов там не обнаружили.

Как сообщалось, 16 июля в Киеве "минировали" станцию метро Левобережная, а также станцию Гидропарк. В ходе проверок взрывчатку не обнаружили.

 

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Теги: Киев, полиция, взрывчатка, минирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
АнтиДод    10.08.2018, 17:32
Оценка:  +1
АнтиДод
его надо было зимой 2013 минировать.
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