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В Киеве ограничат движение по Северному мосту

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Движение транспорта по Северному мосту в столице будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа.
В ночь на 12 августа в Киеве будут ремонтировать Северный мост
В ночь на 12 августа в Киеве будут ремонтировать Северный мост
Bigmir.net
 
В Киеве на выходных, 11-12 августа, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
 
Движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Так, на мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта в направлении жилого массива Троещина в первой полосе движения.

В Киеве начали разбирать Шулявский мост
 
Ранее сообщалось, что в столице на 20 дней ограничат движение по Южному мосту.

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Теги: Киев, транспорт, мост, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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