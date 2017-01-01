В Киеве ограничат движение по Северному мосту

Движение транспорта по Северному мосту в столице будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа.

В ночь на 12 августа в Киеве будут ремонтировать Северный мост Bigmir.net

В Киеве на выходных, 11-12 августа, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.





В Киеве начали разбирать Шулявский мост Движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Так, на мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта в направлении жилого массива Троещина в первой полосе движения.

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