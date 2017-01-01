В Киеве Audi сбил насмерть пешехода и скрылся
В Голосеевском районе Киева на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть пешехода, сообщают Стражи.Эспрессо. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся. Предварительно, аварию совершил автомобиль Audi A6 темного цвета, Ориентировка на данный автомобиль переданы всем патрулям полиции.
У авто от удара отлетел передний номер, владелец машины уже установлен.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве Audi сбил насмерть пешехода и скрылся
В то же время, у погибшего пешехода не было при себе документов, личность не установлена.
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По словам свидетелей, пешеход, как утверждают очевидцы, переходил на запрещающий сигнал светофора. Однако окончательные выводы дадут следователи.
Ранее в Тернопольской области грузовик раздавил уже сбитого автомобилем прохожего и проволок его тело около 50 метров.
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