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В Киеве Audi сбил насмерть пешехода и скрылся

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Пешеход, как утверждают очевидцы, переходил на запрещающий сигнал светофора. Однако окончательные выводы дадут следователи.
У авто от удара отлетел передний номер, владелец машины уже установлен
У авто от удара отлетел передний номер, владелец машины уже установлен
espreso.tv

В Голосеевском районе Киева на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть пешехода, сообщают Стражи.Эспрессо. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся. Предварительно, аварию совершил автомобиль Audi A6 темного цвета,  Ориентировка на данный автомобиль переданы всем патрулям полиции.

У авто от удара отлетел передний номер, владелец машины уже установлен.

В то же время, у погибшего пешехода не было при себе документов, личность не установлена.

В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

По словам свидетелей, пешеход, как утверждают очевидцы, переходил на запрещающий сигнал светофора. Однако окончательные выводы дадут следователи.

Ранее в Тернопольской области грузовик раздавил уже сбитого автомобилем прохожего и проволок его тело около 50 метров. 

 

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Теги: Киев, ДТП, смерть, Пешеходы, авария, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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