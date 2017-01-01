Пешеход, как утверждают очевидцы, переходил на запрещающий сигнал светофора. Однако окончательные выводы дадут следователи.

У авто от удара отлетел передний номер, владелец машины уже установлен espreso.tv

В Голосеевском районе Киева на регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть пешехода, сообщают Стражи.Эспрессо. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся. Предварительно, аварию совершил автомобиль Audi A6 темного цвета, Ориентировка на данный автомобиль переданы всем патрулям полиции.

У авто от удара отлетел передний номер, владелец машины уже установлен.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве Audi сбил насмерть пешехода и скрылся

В то же время, у погибшего пешехода не было при себе документов, личность не установлена.

В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

По словам свидетелей, пешеход, как утверждают очевидцы, переходил на запрещающий сигнал светофора. Однако окончательные выводы дадут следователи.

Ранее в Тернопольской области грузовик раздавил уже сбитого автомобилем прохожего и проволок его тело около 50 метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet