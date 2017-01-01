Всемирный фестиваль архитектуры встречает первый украинский проект

Столичный жилой комплекс White Lines впервые в истории современной архитектуры Украины, вошел в шорт-лист престижнейшего независимого мирового архитектурного конкурса World Architecture Festival. С 28 по 30 ноября 2018 года, в городе Амстердам, жюри определит победителей. Впервые выход украинского проекта в финал - огромный прорыв отечественной архитектуры и девелопмента.

Более 10 лет WAF является площадкой, в рамках которой, эксперты со всего мира встречаются для обмена знаниями, инновациями, опытом. Всемирный фестиваль архитектуры считается “Оскаром“ индустрии. В состав жюри фестиваля в этом году войдут 130 экспертов, критиков, финалистов и победителей прошлых лет из 38 стран.

Вместе с украинским White Lines в списке претендентов на победу - проекты из Лондона, Торонто, Тайваня и других городов мира с эталонной архитектурой современности. Всего к участию заявляется более тысячи проектов, из которых, после строгого отбора, в шорт-листе оказывается несколько десятков. Это один из немногих конкурсов подобного уровня, победу в котором невозможно купить.

Проект девелопера А DEVELOPMENT и архитектурного бюро ARCHIMATIKA заслужено претендует на престижную награду. В ближайшем будущем он преобразит весь Голосеевский район. Три впечатляющих жилых здания и 10 000 м2 ухоженного зеленого пространства на собственной крыше ЖК станут воплощением новой эстетики и стиля жизни. Номинация mixed-use предполагает сочетание в рамках одного объекта нескольких функций – жилой, торговой, офисной, развлекательной, и доступность для жителей комплекса всех его инфраструктурных возможностей. Например, когда можно выйти из квартиры и спуститься на лифте в супермаркет, кинотеатр, фитнес-клуб.

Деятельность бюро ARCHIMATIKA на протяжении всей истории развития, направлена на создание запоминающихся образов проектов. Главный принцип работы бюро – создание максимально комфортной среды для жизни, работы, досуга и формирования оптимальной взаимосвязи комплекса зданий с окружающим пространством.

Во всех жилых комплексах А DEVELOPMENT комфорт и экономия времени выходит на первый план.

Признаком хорошего тона застройщика считается учет потребностей жителя современного города и формирование максимально комфортной жилой инфраструктуры, именно так строит свои проекты А DEVELOPMENT. Большой выбор развлечений и сервисов учитывает ожидания взрослых и детей, позволяя каждому члену семьи тратить драгоценные часы на действительно важные вещи.

White Lines предлагает всё необходимое для отдыха, шопинга, спорта, культурных и семейных активностей прямо в доме - собственный ТРЦ (более 150 магазинов и ресторанов), кинотеатр, фитнес, закрытая охраняемая территория. Отдельного внимания заслуживает исключительное месторасположение: 1 минута пешком к метро и самой большой парковой зоне Киева - Голосеевскому парку.

“Проект находится на уникальной площадке. В столице таких практически не осталось. Это удивительное место, где при активной урбанизации нет дефицита зеленых насаждений! При этом каждый день появляются инновационные объекты, коворкинги, велодорожки; облагораживаются парковые зоны, модернизируются транспортные развязки“, - Дарья Кухаренко заместитель генерального директора по коммерческим вопросам А DEVELOPMENT.

После успешной реализации двух замороженных проектов SMART PLAZA POLYTECH и SMART PLAZA OBOLON команда А DEVELOPMENT наконец-то получила возможность по максимуму реализовать свое видение современного многофункционального комплекса с нуля, которым и станет White Lines.