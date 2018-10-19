Кличко на встрече с будущими архитекторами и строителями: Городу нужны ваши идеи

Мэр Киева Виталий Кличко предложил создать на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры творческую студенческую группу для генерации архитектурных идей, которые будут интересны для градостроительства.

Об этом Кличко заявил во время общения со студентами КНУСА. Также перед этим мэр осмотрел выставку лучших работ будущих архитекторов, которая представлена ​​в университете, пишет пресс-служба.

“Я не просто приехал посмотреть, я приехал к вам с предложением. Столица стремительно развивается. И нам нужны новые, интересные идеи, чтобы сделать наш город еще красивее, а жизнь в нем - комфортнее. Здесь много молодой талантливой молодежи, которая стремится приобщиться к изменениям в столице. И мы предлагаем вам такое сотрудничество “, - обратился Кличко к студентам.

Мэр предложил создать творческую студенческую группу для генерации архитектурных идей и решений, которая будет сотрудничать со специалистами КГГА.

“Я убежден, что идей будет много, некоторые интересные я увидел сегодня на вашей выставке. И нам нужно много всего еще сделать, чтобы подчеркнуть красоту, богатую историю, уникальную атмосферу Киева “, - отметил Кличко.

По словам мэра, перед городом стоит много задач. Это и создание новых объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и спортивных объектов. И обустройство зон отдыха и общественных пространств, парков и скверов. И реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок. И решение проблем с возведением нового комфортного жилья для киевлян.