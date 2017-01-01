На Позняках киевляне уничтожили мурал, названный Матрицей

Рисунок был создан летом 2016 года в рамках арт-фестиваля.

Сейчас на стену вернулась привычная серость мегаполиса

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В Киеве на улице Срибнокильской, 1, на Позняках уничтожили мурал под названием SYNERGETIC.

Об этом сообщает Сегодня.

Отмечается, что яркий рисунок был создан летом 2016 года.

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“Образ человека, оплетенной растениями, символизировал неразрывную связь с процессами глобальной эволюции... А в народе просто называли Матрицей. Недавно заметил, что рисунок исчез, а на стену вернулась привычная серость мегаполиса“, – подчеркнул журналист.

В данный момент неясно, что стало причиной исчезновения мурала. Одна из версий, что появилась трещина на стене, или банально, Матрица не понравилась жителям многоэтажки.

“Странно, что никого это не волнует, ведь мурал создавался в рамках арт-фестиваля. Автор – украинский художник Александр Гребенюк“, – уточняется в сообщении.

Напомним, в сентябре перед Бессарабкой в Киеве вместо Ленина установили гигантскую синюю руку.