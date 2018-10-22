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Нападение на ломбард в Киеве: задержан второй подозреваемый

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Правоохранители задержали второго россиянина, подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Киеве, третий сбежал в РФ.
Задержание второго подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Киеве
Задержание второго подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Киеве
пресс-служба Национальной полиции

В Киеве полицейские задержали второго соучастника нападения на ювелирный магазин в столице 12 августа, во время которого погиб охранник заведения. Задержанным оказался гражданин РФ, 1984 г. р., сообщает в понедельник, 22 октября, пресс-служба киевской полиции.

Отмечено, что задержанному объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и разбойного нападения, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненно.

По словам начальника ГУНП в Киеве Андрея Крищенко, первый фигурант преступления, 36-летний гражданин РФ, был ранее задержан в Одессе, после чего оперативники со следователями установили личность еще одного нападающего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата.

 

 

"Сотрудники КОРД столичной полиции задержали его. Фигурант - гражданин РФ, 1984 г. р., ранее в поле зрения полицейских он не попадал", - доложил Крищенко.

Он также рассказал, что полицейские установили личность третьего нападавшего; он также гражданин РФ, после совершения преступления сразу уехал в РФ. Сейчас готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

"Оперативники полиции Киева тщательно анализируют всю собранную информацию, изучают все вещественные доказательства для того, чтобы нападавшие на ювелирный магазин, которые застрелили охранника, понесли заслуженное наказание", - подчеркнул руководитель столичной полиции.

Напомним, 12 августа в Киеве на ул. Щербаковская группа вооруженных преступников совершила нападение на ювелирный магазин. Ворвавшись в помещение, они несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов гривен и скрылись с места преступления. Охранник от полученных ранений скончался.

11 октября стало известно, что в Одессе задержан гражданин РФ, причастный к совершению разбойного нападения в украинской столице, он уже доставлен в Киев, уведомлен о подозрении в совершении преступления и находится под стражей. В тот же день суд арестовал задержанного без права залога.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
GreenPeace!    22.10.2018, 20:33
Оценка:  0
GreenPeace!
Знала,что найдут,еще месяц назад их всех определили,и по национальности не русские.
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