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"Бабье лето" побило пять температурных рекордов в Киеве

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В этом году "бабье лето" длилось с 7 по 20 октября, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
В Киеве побиты пять температурных рекордов
В Киеве побиты пять температурных рекордов
Украинский Бизнес Ресурс

В Киеве завершилось бабье лето. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 21 октября максимальная температура несколько превысила +13 градусов, а минимальная опустилась ниже +10 градусов.

"Учитывая это, в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень", - констатируют метеорологи.

По их данным, в этом году "бабье лето" длилось с 7 по 20 октября.

"Оно запомнится почти летней погодой, ведь в середине октября побиты 5 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.

Также в столице 17 октября был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.

 

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Теги: Киев, рекорд, погода, температура, обсерватория, Бабье Лето, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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