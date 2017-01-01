Пробки и развязки Киева сняли с воздуха

Видео показывает движение автомобилей и пешеходов на многих киевских локациях, ускоренное в 20 раз.

В Интернете опубликовали видео о жизни осеннего Киева, снятое с высоты птичьего полета. Движение автомобилей, пешеходов и столичные пробки сняты киевлянином Сергеем Сергейчуком во многих локациях города. Видео ускорено в 20 раз, сообщает издание Хмарочос.

"Для такого типа съемки очень важно движение. Я выбирал самые оживленные и красивые локации Киева. Хотел максимально передать чувство ритма большого города, показать его масштабы и активность жителей. Я уже не раз снимал Киев с дрона. Но хотелось чего-то нового, показать Киев с необычного ракурса и изменить обычный ход времени, поэтому и возникла такая идея", - рассказал автор видео.

На выбранной локации автор выставлял лучший угол обзора и сохранял координаты для повторной съемки ночью. Поскольку видео ускорено в 20 раз, то на съемку одной локации у автора уходило около 40 минут.

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