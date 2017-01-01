Еще четыре автомобиля получили сильные повреждения.

В Киеве при пожаре на СТО сгорели три автомобиля

В Киеве при пожаре на СТО сгорели три автомобиля

В Голосеевском районе столицы утром, 27 октября, произошел пожар на станции технического обслуживания, в результате чего сгорело 3 автомобиля и еще 4 получили повреждения. Об этом в Facebook сообщает столичное управление ГСЧС.

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“Прибыв к месту происшествия было установлено, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м. Пожар в 08:23 удалось локализовать, предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 - ликвидировать“, - сообщили в ГСЧС, добавив, что в ликвидации пожара по улице Комишинской, 4а принимали участие 8 спецмашин.

Помимо автомобилей, в пожаре пострадало оборудование станции технического обслуживания и инструменты.

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“Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются“, - добавили в ГСЧС.

Напомним, 14 октября в Оболонском районе Киева загорелись несколько автомобилей. Отмечается, что пожар возник на улице Макеевской. На месте работали пожарные и спасатели ГСЧС.