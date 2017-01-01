Кличко откроет конференцию для внедрения "умных технологий" для киевлян Kyiv Smart City Forum 2018

В среду, 31 октября, мэр Киева Виталий Кличко откроет Kyiv Smart City Forum 2018.

Об этом сообщает пресс-служба.

Это одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах.

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Киев - первый город в Украине, который системно внедряет “умные” технологии и активно развивает городскую цифровую инфраструктуру. Глобальная цель - чтобы украинская столица стала одним из самых технологически развитых городов мира.

Чтобы популяризировать современные smart-технологии в городской инфраструктуре, Киевская городская государственная администрация и инициатива Kyiv Smart City организует Kyiv Smart City Forum уже в третий раз.

“Создание smart-инфраструктуры Киева началось 3 года назад. Сегодня Киев уже готов делиться с другими городами опытом по внедрению успешных инновационных решений, которые делают жизнь жителей комфортным и безопасным, а процессы управления городом - открытыми и прозрачными”, - отметил Виталий Кличко.

Участников Kyiv Smart City Forum 2018 ждут 50 интересных иностранных и украинских спикеров, 6 тематических секций и выступления формата Short Talks. Более 1200 участников, Smart Expo Zone, LOUNGE ZONE.

Мероприятие начнется в 9.00 по адресу: КВЦ “Парковый”, Парковая дорога, 16a.

Для получения аккредитации представители СМИ должны заполнить электронную форму регистрации: http://forum.kyivsmartcity.com/media.

Или по телефонам: 202-74-61, 202-74-26. Аккредитация продлится до 17.00 30 октября. Вход на мероприятие будет проходить исключительно по удостоверению журналиста или письмом-подтверждением от организаторов.