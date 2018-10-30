На месте снесенных киосков около метро Политехнический институт появился новый сквер
Возле станции метро "Политехнический институт", на месте, где ранее демонтировали нелегальные киоски, открыли новый сквер. Об этом написал советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.
"На месте демонтированных МАФов около станции метро "Политехнический институт" и математического лицея №142 (Политехнический переулок, 2-Б) появился сквер. Работы по благоустройству проходили полтора месяца. Тем самым город выполнил свое обещание, а именно – вместо МАФов сделать сквер. Фактически данный сквер стал частью входной группы лицея", – рассказал парламентарий.
Он напомнил, что городским службам "с боями" удалось демонтировать незаконные киоски на этом месте.
"Раньше здесь было огромное количество мусора и киосков. С противостоянием, в том числе физическим, "владельцев" местной клоаки столкнулся и город во время обустройства сквера", – заявил советник киевского городского головы.
Народный депутат отметил, что в ближайших планах – установка в сквере арт-объекта.
"В итоге после длительной борьбы на площади, которую раньше занимала незаконная торговля, теперь высажены деревья и цветы, поставлены скамейки, положена новая плитка. Вскоре появится арт-объект в форме земного шара", – заключил Дмитрий Белоцерковец.
Напомним, что в конце весны возле станции метро "Политехнический институт" городские службы снесли незаконные МАФы.