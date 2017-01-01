В Киеве был самый теплый октябрь за 137 лет

Последние дни октября-2018 в столице Украины ознаменовались температурным рекордом за 137 лет.

В ночь на вторник, 30 октября, в столице температура не опустилась ниже 12,2°С – таким образом нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за последние 137 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже 12,2°С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года", - отметили ученые.

Учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет наблюдений, добавили в обсерватории.

Ранее сообщалось, что "бабье лето" побило пять температурных рекордов в Киеве. Так, 16 октября в Киеве столбик термометра поднялся до +23 градусов. Таким образом был побит исторический рекорд 1916 года.

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