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В Киеве официант престижного ресторана ткнул тортом в лицо посетительнице

Комментариев: 1
Автор видео сообщил, что девушки вели себя нагло и вызывающе.
В комментариях люди поддержали официантов
В комментариях люди поддержали официантов
скриншот

В Киеве на Печерске официант ресторана Guramma Italiana ткнул тортом в лицо одной из посетительниц. Видео инцидента выложил в Instagram хореограф-постановщик Ричард Горн.

В подписи к видео автор указал, что две девушки вели себя нагло и вызывающе. 

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“Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим великосветских персонам внимание“, - написал Горн, добавив, что он полностью на стороне официантов.

На кадрах видно как две девушки на повышенных тонах общаются с официантами и капризничают. Один из официантов не выдержал и ткнул тортом, после чего его коллега также бросил пирог с подноса в другую девушку, но не попал.

Официанты после удалились, а девушки начали требовать администратора.

Официант печерского ресторана Guramma Italiana запустил ...
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Ранее сообщалось, что в Киеве в столичной пиццерии SoloPizza сотрудники заведения избили своих клиентов - парня и девушку. Позднее, пострадавшая заявила, что сотрудники SoloPizza могли быть под действием наркотиков.
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Теги: Печерск, ресторан, Guramma Italiana, официанты, клиенты, девушки, скандал, торт
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Комментариев (1)
Media-sapiens    31.10.2018, 12:39
Оценка:  0
Media-sapiens
на постанову ради хайпа смахивает...
престижный ресторан начал терять популярность?
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