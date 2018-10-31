В Киеве официант престижного ресторана ткнул тортом в лицо посетительнице
В Киеве на Печерске официант ресторана Guramma Italiana ткнул тортом в лицо одной из посетительниц. Видео инцидента выложил в Instagram хореограф-постановщик Ричард Горн.
В подписи к видео автор указал, что две девушки вели себя нагло и вызывающе.
Читай также: В Харькове бойцы Азова избили охрану ресторана - журналист
“Выносили всем мозг и всячески привлекали к своим великосветских персонам внимание“, - написал Горн, добавив, что он полностью на стороне официантов.
На кадрах видно как две девушки на повышенных тонах общаются с официантами и капризничают. Один из официантов не выдержал и ткнул тортом, после чего его коллега также бросил пирог с подноса в другую девушку, но не попал.
Официанты после удалились, а девушки начали требовать администратора.
престижный ресторан начал терять популярность?