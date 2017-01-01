Кличко: Внедрение электронных закупок позволило городу сэкономить 4 млрд грн

Благодаря внедрению электронных закупок через систему ProZorro столица сэкономила 3,85 миллиарда гривен бюджетных средств. Такое заявление сделал заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Kyiv Smart City Forum 2018.

Об этом сообщает пресс-служба.

Киев стал первым городом в стране, который ввел такую ​​систему электронных закупок, и сегодня более 1800 структурных подразделений осуществляют закупки через ProZorro.

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Также, как отметил мэр, Киев стал первым городом в Украине, который полноценно ввел “Открытый бюджет” и многие другие “умные” технологии в управлении городом.

“2000 киевлян ежедневно посещают онлайн страницу “Открытого бюджета” и просматривают данные. Информацию, например, о 100 крупнейших налогоплательщиках можно посмотреть в разрезе районов. Включая с договорами, актами выполненных работ и суммами бюджетных средств. Большой популярностью среди киевлян пользуется и “Бюджет участия”. Когда жители столицы предлагают к финансированию и воплощают проекты в своих дворах, районах, в городе”, - сказал мэр.

Например, в прошлом году на проекты “Бюджет участия” город выделил 50 млн гривен. Их распределили среди 62 победителей. В этом году победил 141 проект. И фонд на реализацию идей киевлян столица увеличила до 150 млн.

В общем, как отметил Кличко, три года развития smart-инфраструктуры Киева принесли немало достижений. Сегодня Kyiv Smart City объединяет власть, активных киевлян, бизнес для создания smart-инфраструктуры столицы. По словам мэра, речь идет, в частности, об инструментах для воплощения электронной демократии, электронных закупок и городских сервисов.

“Концепция Smart City предусматривает развитие города по основным направлениям: транспорт, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, это те инструменты, сервисы, которые делают жизнь в городе комфортнее и безопаснее для его жителей”, - отметил Виталий Кличко.

Kyiv Smart City Forum происходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников, в частности, мэры и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Smart Expo Zone и LOUNGE ZONE.