В Киеве во дворе дома сгорели четыре микроавтобуса
Еще шесть автомобилей и два автобуса получили повреждения. Следствие разбирается с причиной возгорания.
В Киеве во дворе недостроенного многоэтажного дома на проспекте Победы, 117, в ночь на 31 октября огонь уничтожил четыре микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Спасателям сигнал о пожаре поступил в 1.18. В 2.04 пожар погасили, однако к тому времени огонь уничтожил Volkswagen Crafter и три Mercedes-Benz Sprinter. Повреждения получили шесть припаркованных рядом автомобилей, два автобуса и один автоприцеп.
С причиной возгорания разбирается следствие.
Напомним, накануне в Италии пожаром были уничтожены несколько сотен автомобилей Maserati.
В Украине за неделю на пожарах погибли 37 человек
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент