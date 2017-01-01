В Киеве во дворе дома сгорели четыре микроавтобуса

Еще шесть автомобилей и два автобуса получили повреждения. Следствие разбирается с причиной возгорания.

В результате пожара сгорели три микроавтобуса Mercedes и один Volkswagen Управление ГСЧС в г.Киев

В Киеве во дворе недостроенного многоэтажного дома на проспекте Победы, 117, в ночь на 31 октября огонь уничтожил четыре микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Спасателям сигнал о пожаре поступил в 1.18. В 2.04 пожар погасили, однако к тому времени огонь уничтожил Volkswagen Crafter и три Mercedes-Benz Sprinter. Повреждения получили шесть припаркованных рядом автомобилей, два автобуса и один автоприцеп.

С причиной возгорания разбирается следствие.

Фото: Управление ГСЧС в г.Киев

Напомним, накануне в Италии пожаром были уничтожены несколько сотен автомобилей Maserati.

В Украине за неделю на пожарах погибли 37 человек

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