Жителям двух киевских домов вернули электричество

Компания поставщик договорилась о погашении долгов с фирмой, обслуживающей проблемные дома.

Компания ДТЭК Киевские электросети возобновила электроснабжение двух домов по Харьковскому шоссе, жители которых перекрывали дорогу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в среду, 31 октября.

"Это стало возможным после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 млн грн, который накопила обслуживающая дома организация ООО Дом-сервис 19", - говорится в сообщении.

В результате переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые необходимо уплатить до 1 июля 2019 года. Отмечается, что первый транш в сумме около 250 тыс. грн от ООО Дом-сервис 19 поступил уже сегодня. Остальные - около 2,7 млн - выплатят в течение установленного срока.

"Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на Харьковском шоссе, протестуя против отключения электричества.

Сегодня утром киевляне также заблокировали движение по Харьковскому шоссе. Из-за акции протеста на левом берегу столицы образовались масштабные пробки. После обеда движение транспорта возобновили.

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