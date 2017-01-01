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Жителям двух киевских домов вернули электричество

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Компания поставщик договорилась о погашении долгов с фирмой, обслуживающей проблемные дома.
Жители двух домов за сутки добились возобновления электроснабжения
Жители двух домов за сутки добились возобновления электроснабжения
Корреспондент.net

Компания ДТЭК Киевские электросети возобновила электроснабжение двух домов по Харьковскому шоссе, жители которых перекрывали дорогу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в среду, 31 октября.

"Это стало возможным после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 млн грн, который накопила обслуживающая дома организация ООО Дом-сервис 19", - говорится в сообщении.

В результате переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые необходимо уплатить до 1 июля 2019 года. Отмечается, что первый транш в сумме около 250 тыс. грн от ООО Дом-сервис 19 поступил уже сегодня. Остальные - около 2,7 млн - выплатят в течение установленного срока.

"Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на Харьковском шоссе, протестуя против отключения электричества. 

Сегодня утром киевляне также заблокировали движение по Харьковскому шоссе. Из-за акции протеста на левом берегу столицы образовались масштабные пробки. После обеда движение транспорта возобновили.

 

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Теги: Киев, долги, электричество, ДТЭК
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Источник: korrespondent.net

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