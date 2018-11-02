Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве закрыли станцию метро Майдан Незалежности

Комментариев: 3
Станцию столичного метро закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании вечером в пятницу.
Станцию Майдан Незалежности закрыли
Станцию Майдан Незалежности закрыли
Киевский метрополитен

В Киеве вечером в пятницу, 2 ноября, закрыли станцию метро Майдан Незалежности из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает коммунальное предприятие Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

"Станция Майдан Незалежности + пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

 
 

Проводится проверка, добавили в метрополитене.

Напомним, 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный и центральный автовокзал из-за сообщений о минировании. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Метрополитен, метро, эвакуация, Майдан Незалежности, Киевское метро, минирование, метрополитен киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
степовик    02.11.2018, 20:09
Оценка:  0
степовик
А вообще Город Главного Казака таким наверное и должен быть. Временами что-то должно бабахать. Чтобы все помнили, Кто тут Главный... Господи, помилуй нас грешных!
степовик    02.11.2018, 20:07
Оценка:  0
степовик
Ох же и крутит некоторых, ох и крутит. Так уж им хочется Город подчинить своему руководству. И минируют и гранатами бросаются и угрожают ((( Только хрен им с туфелькой - Город Бога подчиняется только Богу... Фрипулья!
степовик    02.11.2018, 20:06
Оценка:  0
степовик
"Врагам не сдается наш гордый Фрипульястан"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь