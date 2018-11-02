В Киеве закрыли станцию метро Майдан Незалежности

Станцию столичного метро закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании вечером в пятницу.

В Киеве вечером в пятницу, 2 ноября, закрыли станцию метро Майдан Незалежности из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает коммунальное предприятие Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

"Станция Майдан Незалежности + пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, добавили в метрополитене.

Напомним, 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный и центральный автовокзал из-за сообщений о минировании. После проверки специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

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