Кличко: Мы воплощаем проекты метро на Троещину и Виноградарь для удобства сотен тысяч киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко назвал приоритетами строительство метрополитена на Виноградарь и Троещину. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Как отмечается, Кличко поздравил коллектив Киевского метрополитена с Днем метро и вручил лучшим специалистам благодарности городского головы за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

“Поздравляю весь ваш большой коллектив с профессиональным праздником - Днем Киевского метрополитена. 58 лет назад в жизни столицы произошло очень важное событие - пуск первых пяти станций метро. Сегодня их 52! Но перед нами стоит не менее серьезная задача - проложить линии метро на Виноградарь и Троещину. Чтобы сделать жизнь сотен тысяч киевлян комфортнее”, - сказал он.

Кличко также напомнил, что сейчас проходит тендер на строительство метро на Виноградарь и город прилагает максимум усилий, чтобы 2019-й стал годом восстановления и развития столичного метрополитена. Также сегодня, по словам Кличко, продолжаются переговоры с китайским консорциумом по проекту метро на Троещину.

Вместе с тем, Кличко отметил, что в результате повышения тарифов на перевозки в общественном транспорте в июле этого года был найден и ресурс для повышения зарплаты сотрудникам метрополитена на 25%.

Также Кличко поблагодарил коллектив предприятия за добросовестный труд, бессонные ночи, преданность профессии и преданность столице Украины.

“И днем и ночью вы делаете большую и важную работу. Чтобы 1,5 миллиона пассажиров ежедневно, воспользовавшись метро, могли быстро доехать на работу или по своим делам. А каждый год вы перевозите полмиллиарда пассажиров! Это колоссальные цифры!”, - отметил он.

Кличко вручил благодарности городского головы за добросовестное выполнение должностных обязанностей шести лучшим сотрудникам коммунального предприятия.

Как отмечается, 6 ноября 1960 года состоялся запуск первых пяти станций метро - "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Сегодня в Киевском метрополитене работает почти 8 тысяч работников по 350-и специальностям. 68% специалистов работают во вредных и особо вредных условиях, 10 % - постоянно ночью.

Киевский метрополитен имеет 52 станции, в частности глубочайшее в мире - “Арсенальная” (расположена на глубине 105,5 метров); почти 70 км тоннелей, рельсов, стрелочных переводов, шпал; 822 вагона, 130 поездов для пассажиров ежедневно; 3 депо, 17 структурных подразделений.

За последние четыре года было модернизировано 135 вагонов метро и реконструирована станция “Левобережная”. Сейчас продолжаются ремонтные работы на станции “Святошин”.