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Киев замер в пробках

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Пробки наблюдаются на Набережном шоссе, в районе Шулявского моста, на проспекте Победы, ул. Вячеслава Черновола и других.
В столице пробки
В столице пробки
Корреспондент.net

В Киеве вечером во вторник, 6 ноября, образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Пробки наблюдаются в районе станции метро Минская, Почайная, Выдубычи, Бориспольская, Позняки, Славутич, Левобережная.

Непростая ситуация на Оболони, на Подоле, на Набережном шоссе, в районе Шулявского моста, на проспекте Победы, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, Крещатике, ул. Институтской, ул. Михаила Грушевского, на Голосеевском проспекте и Большой Окружной дороге, в районе Дарницкой площади.

Пробки также образовались на мосту Метро и на Северном мосту.

 
 

Напомним, 7 ноября владельцы авто с иностранной регистрацией намерены заблокировать проспект Победы и правительственный квартал в столице.

Как сообщалось, утром 6 ноября "евробляхеры" жгли дымовые шашки под КГГА

 

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Теги: Киев, дороги, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, пробки Киев, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nvk1945    06.11.2018, 20:15
Оценка:  0
nvk1945
Как-то очень внезапно, никогда не было и на те)))
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