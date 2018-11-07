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В Киеве вандалы разбили пять светофоров

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Все пять светофоров находятся в Днепровском районе районе столицы, неподалеку друг от друга.
В Киеве массово побили светофоры
В Киеве массово побили светофоры
facebook.com/kyivtrafficmanagement

В Киеве группа подростков в ночь на среду, 7 ноября, вывела из строя пять светофоров. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы на странице в Facebook.

"Сегодня, 07 ноября 2018 года, около трех часов ночи вандалами были выведены из строя 5 светофоров, а в частности: пересечение бульвара Перова и улице Николая Кибальчича - один транспортный светофор; улица Николая Кибальчича Школа - два пешеходных светофора; пересечение улицы Николая Кибальчича и улицы Курнатовского - два пешеходных светофора", - сообщили в ведомстве.

Об инциденте проинформировали правоохранителей.

"По непроверенной информации сотрудники полиции оперативно задержали вандалов - подростков, которых привлекут к ответственности", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что работа поврежденных светофоров была восстановлена.

 

 

Ранее в Николаеве пожилая женщина разрисовала свастикой памятник погибшим украинским пограничникам.

А несколькими днями ранее в Киеве выкопали и украли кусты можжевельника.

 

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Теги: Киев, фото, вандализм, хулиганство, светофор, светофоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    07.11.2018, 18:50
Оценка:  0
flacon9havi
А шо ж не спіймали, щоб з опекунів стягнути штраф та вартість?
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