Киевавтодор: Информация ГПУ относительно подозрения чиновникам коммунальной корпорации является недостоверной

На официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины размещена информация о подозрениях трем должностным лицам коммунальной корпорации “Киевавтодор”. В корпорации уверяют, что указанная информация - недостоверна.

Об этом стало известно из сообщения на сайте КК “Киевавтодор”.

“Должны отметить, что указанная информация недостоверная! А именно:

1. В органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.

2. Госаудитслужбой по заданию ГПУ от 19 февраля 2018 № 04/2/4/1-602 исх-18 и от 4 апреля 2018 № 04/2/4/1-60 была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КК “Киевавтодор” относительно работ по нанесению дорожной разметки. В сложенном акте б/н от 17 мая 2018 года указано, что никакого вреда, причиненного бюджету, не обнаружено, все объемы выполненных работ подтверждены!

3. Теперь ни к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

4. Киевская местная прокуратура № 10 постановлением от 30.10.2018 года фактически признала бездействие в деле № 42017000000000018 относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых “фигурантов преступления” по нанесению разметки. В документе говорится: “... установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не было проведено, указания процессуального руководителя не выполняются”!“, - пишут на сайте “КК “Киевавтодор“.