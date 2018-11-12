В Киеве неизвестные в масках ворвались в информагентство

Инцидент произошел во время пресс-конференции с участием главного редактора журнала Футбол и представителя ОО Инициативы будущего.

Неизвестные в масках в понедельник, 12 ноября, ворвались в помещение информагентства Интерфакс-Украина в Киеве. Эту информацию Еспресо.TV подтвердили в Интерфакс-Украина.

Инцидент произошел во время пресс-конференции на тему Коррупция в украинском футболе с участием спортивного журналиста, главного редактора журнала Футбол Артема Франкова и адвоката, представителя ОО Инициативы будущего Олега Скупинского.

Неизвестные заявили, что будут мешать пресс-конференции, пока спикеры не уйдут из агентства.

Во время инцидента в помещении погас свет, со временем его включили.

Сотрудники информагентства вызвали полицию.

Ранее неизвестные сообщили о минировании здания телевизионного канала Интер. Информация о минировании не подтвердилась.

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