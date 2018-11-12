В Киеве неизвестные в масках ворвались в информагентство
Неизвестные в масках в понедельник, 12 ноября, ворвались в помещение информагентства Интерфакс-Украина в Киеве. Эту информацию Еспресо.TV подтвердили в Интерфакс-Украина.
Инцидент произошел во время пресс-конференции на тему Коррупция в украинском футболе с участием спортивного журналиста, главного редактора журнала Футбол Артема Франкова и адвоката, представителя ОО Инициативы будущего Олега Скупинского.
Неизвестные заявили, что будут мешать пресс-конференции, пока спикеры не уйдут из агентства.
Во время инцидента в помещении погас свет, со временем его включили.
Сотрудники информагентства вызвали полицию.
Ранее неизвестные сообщили о минировании здания телевизионного канала Интер. Информация о минировании не подтвердилась.
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