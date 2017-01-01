В центре Киеве восстановили движение транспорта после прорыва трубы
В Киеве в результате прорыва трубы на улице Шота Руставели было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.
В центре Киеве на ул.Жилянской восстановлено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КП Киевпастранс вечером во вторник, 13 ноября.
"В 20.52 восстановлено движение троллейбусов и автобусов по ул.Жилянской", - говорится в сообщении на странице департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации в Facebook.
В Киеве прорвало трубу с кипятком
Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы с горячей водой в центре Киева на ул.Шота Руставели было перекрыто движение транспорта.
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