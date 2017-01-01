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В центре Киеве восстановили движение транспорта после прорыва трубы

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В Киеве в результате прорыва трубы на улице Шота Руставели было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.
Из-за прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт
Из-за прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт

В центре Киеве на ул.Жилянской восстановлено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КП Киевпастранс вечером во вторник, 13 ноября.

"В 20.52 восстановлено движение троллейбусов и автобусов по ул.Жилянской", - говорится в сообщении на странице департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации в Facebook.

В Киеве прорвало трубу с кипятком

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы с горячей водой в центре Киева на ул.Шота Руставели было перекрыто движение транспорта.

 

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Теги: Киев, прорыв трубы, пробки, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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