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Полиция отпустила помощника Савченко

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Валерия Мосийко доставили в управление полиции для выяснения определенных обстоятельств.
Валерия Мосийка задержали в центре Киева
Валерия Мосийка задержали в центре Киева
Цензор.НЕТ

Правоохранители отпустили помощника внефракционного народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало вечером в воскресенье, 18 ноября.

"Этот гражданин стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора. Поэтому его доставили в Шевченковское управление полиции для установления личности и сбора объяснений, после чего был отпущен, - объяснил Тракало.

После задержания Мосийко доставили в Шевченковский районный отдел Министерства внутренних дел.

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Напомним, Вера Савченко ранее объяснила, что Мосийко является помощником ее сестры на общественных началах, он бывший работник МВД.

 

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Теги: Киев, полиция, помощник, народный депутат, Савченко, задержание, нардеп, Надежда Савченко
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Источник: РБК-Украина

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