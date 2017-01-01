Кличко: Тепловики должны устранять повреждения сетей в течение суток

Мэр Киева Виталий Кличко собрал штаб по проблемным вопросам отопительного сезона в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр дал поручение профильным службам оперативного устранения ситуаций, связанных с проблемами в теплоснабжении. Виталий Кличко отметил, что ликвидация повреждений теплосетей должна осуществляться в течение суток.

"Ликвидация повреждений коммуникаций, от которых зависит подача отопления в дома и квартиры, должна осуществляться в течение суток. Максимум! "Киевтеплоэнерго" отвечает за внешние сети, управляющие компании - за рабочее состояние внутридомовых сетей. Все ответственные структуры должны работать в четкой координации для решения проблемных вопросов, а не заниматься их "отфутболиванием", - отметил Виталий Кличко.

Он поручил осуществлять ежедневный мониторинг обращений киевлян, в частности, городские горячие линии 1551 и 1557. В оперативном порядке брать в работу заявки, касающиеся проблем с теплоснабжением, проверять их и устранять неполадки.

"Сегодня каждое коммунальное предприятие должно демонстрировать высокий уровень социальной ответственности перед потребителями. Это должны понимать все - от руководителя до линейных работников. Кто не понимает - работать не будет! Я это заявляю ответственно. Как человек, который регулярно общается с киевлянами и выслушивает их жалобы. Тепло в каждом конкретном доме должны включать не потому, что позвонил мэр и устроил нагоняй! Чем занимаются ЖЭКи, управляющие компании?! Почему люди звонят и ходят по кругу?!"- обратился к профильным службам мэр столицы.

Мэр подчеркнул, что в следующий межотопительный период город должен начать масштабную замену тепловых сетей. Прежде всего речь идет об аварийных участках, где было больше всего повреждений на старте отопления этого года.

"Поручаю Департаменту финансов обеспечить необходимое финансирование мероприятий на основе диагностики проведенной" Киевтеплоэнерго", - сказал Виталий Кличко.