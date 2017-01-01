Отсутствие отопления: киевляне перекрыли дорогу
В Киеве жители Куреневки вечером в субботу, 24 ноября, перекрыли дорогу из-за отсутствия в домах отопления и горячей воды.
Жители столичной Куреневки вечером 24 ноября перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.
"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение в них отсутствует", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Киевпастранса отметили, что в результате акции протеста заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.
"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская – Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", – отметили в компании.
Движение троллейбусов осуществляется по маршруту: с Майдана Независимости до ст. "Зенит"; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.
Cмотрите фотогалерею: Отсутствие отопления: киевляне перекрыли дорогу
Отопительный сезон: в Киеве четыре проблемных района
Напомним, отопление в домах Киева включили 20 октября. 19 ноября жители улицы Зоологической перекрывали проезжую часть из-за отсутствия отопления.
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