Отсутствие отопления: киевляне перекрыли дорогу



Жители столичной Куреневки вечером 24 ноября перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.



"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение в них отсутствует", – говорится в сообщении.



В пресс-службе Киевпастранса отметили, что в результате акции протеста заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.



"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская – Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", – отметили в компании.



Движение троллейбусов осуществляется по маршруту: с Майдана Независимости до ст. "Зенит"; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.