Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отсутствие отопления: киевляне перекрыли дорогу

Комментариев: 0
В Киеве жители Куреневки вечером в субботу, 24 ноября, перекрыли дорогу из-за отсутствия в домах отопления и горячей воды.
Жители Куреневки в Киеве требуют включения отопления
Жители Куреневки в Киеве требуют включения отопления
Киев Оперативный / Facebook

Жители столичной Куреневки вечером 24 ноября перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.
 
"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение в них отсутствует", – говорится в сообщении.
 
В пресс-службе Киевпастранса отметили, что в результате акции протеста заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.
 
"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская – Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", – отметили в компании.
 
Движение троллейбусов осуществляется по маршруту: с Майдана Независимости до ст. "Зенит"; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.
Напомним, отопление в домах Киева включили 20 октября. 19 ноября жители улицы Зоологической перекрывали проезжую часть из-за отсутствия отопления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фото, отопление, протест, горячая вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь