В Киеве переименовали улицу Толстого

Также новые названия получили еще пять улиц, переулков и площадей в трех районах столицы.

Киевский горсовет в четверг, 6 декабря, переименовал ряд столичных улиц и площадей, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, были переименованы такие улицы, площади и переулки:

ул. Механизаторов – на ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;

ул. Толстого – на ул. Владимира Беца в Деснянском районе;

Новороссийская площадь – на Черниговскую площадь в Днепровском районе;

пер. Советский – на пер. Константина Михальчука.

Кроме того, переулок в Деснянском районе столицы, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана, ныне называется Ковтуновским.

В сообщении отмечается, что предварительно все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины.

Напомним, в октябре в Киеве переименовали улицу маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

Ранее президент Петр Порошенко предложил Киевсовету переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева в честь сенатора США Джона Маккейна.

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