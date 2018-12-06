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В Киеве переименовали улицу Толстого

Комментариев: 4
Также новые названия получили еще пять улиц, переулков и площадей в трех районах столицы.
Улицу Льва Толстого переименовали на улицу Владимира Беца
Улицу Льва Толстого переименовали на улицу Владимира Беца
smartclever.com.ua

Киевский горсовет в четверг, 6 декабря, переименовал ряд столичных улиц и площадей, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, были переименованы такие улицы, площади и переулки:

ул. Механизаторов – на ул. Генерала Шаповала в Соломенском районе;

ул. Толстого – на ул. Владимира Беца в Деснянском районе;

Новороссийская площадь – на Черниговскую площадь в Днепровском районе;

пер. Советский – на пер. Константина Михальчука.

Кроме того, переулок в Деснянском районе столицы, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана, ныне называется Ковтуновским.

В сообщении отмечается, что предварительно все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины.

Напомним, в октябре в Киеве переименовали улицу маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

Ранее президент Петр Порошенко предложил Киевсовету переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева в честь сенатора США Джона Маккейна.

 

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Теги: Киев, Киевсовет, Декоммунизация, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Alexey_Spirin    06.12.2018, 19:53
Оценка:  0
Alexey_Spirin
Чем вам Толстой уже не угодил?Реформаторы "х.еновы

"
X-Boost    06.12.2018, 19:18
Оценка:  +2
X-Boost
"ул. Толстого – на ул. Владимира Беца в Деснянском районе"
В Деснянском районе? Редакторы что вы употребляете когда статьи пишете?
Аlecs2005    06.12.2018, 19:24
Оценка:  0
Аlecs2005
эта улица Толстого на Троещине на массиве, если точнее то в селе Троещина, и заезд с ул.Т.Драйзера...а вообще на Троещине там всё есть.... ;-)
tetyalissa    06.12.2018, 19:43
Оценка:  0
tetyalissa
\\\ Я так думаю , что ДЕНАТУРАТ , иначе бы ху не писали \\\
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