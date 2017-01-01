Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве временно ограничат движение по двум мостам

Комментариев: 0
В столице 11 декабря будет ограничено движение по Северному мосту и Южному мостовому переходу.
В столице будет ограничено движение по двум мостам
В столице будет ограничено движение по двум мостам
twitter.com/kmda_official

В Киеве во вторник, 11 декабря будет ограничено движение по двум мостам.Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор на своей странице в соцсети Facebook.

Так, движение по Северному мосту будет ограничено в первой полосе в направлении жилого массива Троещина с 10:00 до 17:00.

Также с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Николая Бажана.

Напомним, с 28 ноября по 27 декабря на мосту Патона будут действовать ограничения движения транспорта из-за ремонта.

Власти Киева заявили о загрузке мостов на 140%

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, мост, Киевавтодор, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь