В Киеве временно ограничат движение по двум мостам

В столице 11 декабря будет ограничено движение по Северному мосту и Южному мостовому переходу.

В столице будет ограничено движение по двум мостам twitter.com/kmda_official

В Киеве во вторник, 11 декабря будет ограничено движение по двум мостам.Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор на своей странице в соцсети Facebook.

Так, движение по Северному мосту будет ограничено в первой полосе в направлении жилого массива Троещина с 10:00 до 17:00.

Также с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении проспекта Николая Бажана.

Напомним, с 28 ноября по 27 декабря на мосту Патона будут действовать ограничения движения транспорта из-за ремонта.

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