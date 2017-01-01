Коп получил пять лет за освобождение арестанта и совместный поход в бордель

В Киеве вынесли приговор конвоиру, который совместно с заключенным ходил в ресторан, бордель и сауну, откуда заключенный сбежал.

Полицейский снял с арестанта наручники и отправился с ним в ресторан nabu.gov.ua

Столичного полицейского суд приговорил к пяти годам лишения свободы за освобождение из-под стражи заключенного. Конвоир дал арестанту уговорить себя сходить в ресторан и воспользоваться услугами проституток, после чего сбежал. Об этом говорится в приговоре суда.

Отмечается, что подсудимый полицейский Владимир Шульга женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Он работал с 15 июня текущего года полицейским логистики отдела № 1 (по обслуживанию жилого массива Воскресенка) Днепровского управления полиции. В его служебные обязанности входило конвоирование задержанных и взятых под стражу лиц.

23 июня текущего года он конвоировал в Днепровский районный суд Киева подсудимого - обвиняемого в мошенничестве "брачного афериста" Александра Бурлаку.

Отмечается, что около 14:00 полицейский освободил заключенного из конвойной комнаты, снял с него наручники, и они вместе поехали на такси в ресторан Шервуд, где употребляли алкогольные напитки и еду.

После этого двое мужчин сняли двух проституток и поехали с ними на такси в сауну, откуда заключенный и скрылся в неизвестном направлении.

Обвиняемый полицейский свою вину признал полностью. Он сообщил, что познакомился с заключенным за месяц до указанных событий.

В течение нескольких недель арестованный, находясь в следственном изоляторе, звонил ему на его мобильный телефон.

Накануне побега, то есть 22 июня, Бурлака в очередной раз позвонил полицейскому и предложил за вознаграждение в сумме 200 долларов на следующий день, то есть 23 июня, конвоировать его из следственного изолятора в помещение Днепровского районного суда для встречи с гражданской женой и получения продуктовой передачи.

Полицейский доставил мошенника в суд, где согласился на предложение последнего поехать вместе в ресторан.

После этого Шульга снял наручники с Бурлаки, сам переоделся в гражданскую одежду, которая была в служебном автомобиле, взял с собой табельное оружие, и они вдвоем поехали в ресторан. Позже они взяли двоих проституток и поехали в сауну. Из саунеы арестованный Бурлака скрылся в неизвестном направлении. Однако, как ранее сообщалось, беглеца поймали на следующий день после побега.

Суд приговорил конвоира к пяти годам тюрьмы и постановил немедленно взять его под стражу.

Напомним, в мае в Киеве поймали серийного брачного афериста. Он успел обмануть около десяти женщин. У одной из них он выманил 60 тысяч долларов.

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