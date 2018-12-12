В партии Разумная сила заявили о погроме их офиса

Агрессивные право радикалы устроили бойню прямо в центре столицы. Это произошло днем, когда все сотрудники офиса находились на рабочих местах. Банда агрессивных молодчиков в масках и в камуфляжной форме ворвались в помещение и, не разбираясь, принялись жестоко избивать всех присутствующих. Устроили погром: разломали мебель и технику.

Пострадали несколько сотрудников партии, среди которых руководитель центрального штаба и главный политический консультант партии Андрей Бодров. Участники погрома были настолько уверены в своей безнаказанности, что не забыли снять на камеру избиение людей.

Нападения на офисы партии, избиение активистов и сторонников “РАЗУМНОЙ СИЛЫ“, запугивание и угрозы уже приобрели системный характер.

“Власть видит стремительно растущее число сторонников партии и ничего с этим не может поделать - заявил Александр Соловьев, лидер “РАЗУМНОЙ СИЛЫ“. – Они надеются нас запугать и заставить молчать! Но у них ничего не выйдет. “

Александр Соловьев подчеркнул: никакие угрозы и погромы не заставят “РАЗУМНУЮ СИЛУ“ отступить от своего мирного плана. Эти агрессивные наемники не способны нас запугать. Потому что мы боремся за будущее нашей страны, которой нужны не война и разруха, а мир и процветание.

“РАЗУМНАЯ СИЛА“ продолжит бороться за свои права, за права каждого украинца и за мир в стране. Мы добьемся справедливости, и все, кто позволяет себе действовать вне закона, прикрываясь привилегиями властвующих лиц, ответят за это.