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В Киеве на выходных закроют движение скоростного трамвая

Комментариев: 1
От станции Старовокзальная до Михайловской Борщаговки будут курсировать автобусы №1Т по маршруту трамвая.
Линия скоростного трамвая в Киеве остановится в 22:00 14 декабря
Линия скоростного трамвая в Киеве остановится в 22:00 14 декабря
КП Киевпастранс

В Киеве на ближайших выходных из-за ремонта остановят движение скоростного трамвая по Борщаговской линии. Об этом сообщает КП Киевпастранс на своей странице в Facebook в четверг, 13 декабря.

Отмечается, что трамваи не будут ездить с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря. В этот период планируют отремонтировать трамвайные пути по ул. Владимира Покотила на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова.

Также сообщается, что на выходных от станции Старовокзальная до Михайловской Борщаговки будут курсировать автобусы №1Т, которые будут следовать за маршутом скоростного трамвая.

Пассажиры временных автобусов будут иметь право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Ранее сообщалось, что в Харькове пассажиры толкали трамвай. По словам очевидцев, этот инцидент произошел в районе станции метро Студенческая. Вагон двигался по 27 маршруту.

А в Днепре на Амурском мосту у трамвая маршрута №9 отпало колесо. Обошлось без травмированных и пострадавших.

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Теги: Киев, транспорт, Трамвай, автобус, общественный транспорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
astronom58    13.12.2018, 20:52
Оценка:  0
astronom58
Шо, опять сломался?
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