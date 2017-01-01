В киевском Институте сердца задержали радикалов

В радикальной организации С14 заявили, что три их активиста сейчас находятся в Деснянском районном отделении полиции.

Полиция в Институте сердца в пятницу, 14 декабря, задержала активистов организации С14. Об этом сообщил активист С14 Маркиян Яциняк, информирует РБК-Украина.

Сейчас три активиста С14 и правозащитник находятся в Деснянском районном отделении полиции.

"Вчера и сегодня руководство Института сердца проводили тренинг о том, как "противодействовать активистам". И разбирали отдельно кейс Крысина... Наши туда пришли просто поснимать. Там была еще девочка-журналист и еще правозащитник. Именно руководство Института сердца держало их и блокировало съемку. Полиция шантажировала их, просили удалить видео. Они не совершали никакого правонарушения. Но потом приехала следственно-оперативная группа. В настоящее время они уже в Деснянском районном отделении полиции. Сейчас выясняется причина их задержания. Это три наших активиста и один правозащитник", - сказал он.

"Сейчас полиция задержала трех. У одного в кармане нож, у другого - газовый баллончик, у третьего - какие-то патроны", - рассказал директор Института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров, пишет УНН.

По его словам, люди ворвались в клинику.

"Находятся среди пациентов, толкают врачей. Обижают. Человек 50 сотрудников, которые должны быть у кроватей пациентов, вынуждены были защищать клинику и защищать свои права. Прямо сейчас будем писать заявление (в полицию - ред.). Только что их вывели из кабинета, я сажусь писать заявление в связи с хулиганским поведением в клинике", - добавил медик.

В полиции подтвердили задержание активистов С14. Там сообщили, что в управление полиции для дачи объяснений доставили четырех человек. Правоохранители уточнили, что около 16:00 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о конфликте в помещении Института сердца Министерства здравоохранения. На вызов выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления. Правоохранители установили, что конфликт с группой неизвестных возник во время собрания сотрудников медицинского учреждения.

"Правоохранители общаются с участниками происшествия для установления причин конфликта и обеспечивают нормальную работу заведения. Четырех человек для дачи объяснений доставили в управление полиции", - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Сведения о конфликте внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Ранее в С14 заявили, что их активистов заблокировали в Институте сердца в Киеве.

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