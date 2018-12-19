В Киеве водитель такси разбил четыре авто

Водитель такси ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с тремя другими авто. В результате аварии нарушитель вылетел через лобовое стекло.

На Харьковской площади в Киеве в ночь на среду, 19 декабря, произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Столкнулись RenaultLogan, AudiA3, AudiA6 и OpelAstra, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария случилась около 23:25.

По предварительной информации, Renault службы такси Uber пересекал проспект Бажана с Харьковского шоссе на красный сигнал светофора и ехал в сторону Бортничей на вызов. В этот момент Audi, Opel и Audi ехали в сторону Борисполя на зеленый свет.

Первый удар пришелся на Audi A3, а другие машины уже столкнулись по инерции. От удара водитель такси вылетел из машины через окно. Его госпитализировали в больницу. Также помощь медиков понадобилась водителю Audi A3, его спустя 40 минут после аварии также забрали врачи.

Из-за аварии часть проспекта Бажана была перекрыта правоохранителями. На месте происшествия работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

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Накануне в Донецкой области из-за ДТП авто отбросило на пешехода, два человека погибли на месте.

Также в этот день под Житомиром столкнулись автомобили Opel и Toyota. В этой аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.

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