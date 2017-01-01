Сегодня в Киеве зажгут новогоднюю елку: движение в центре будет ограничено

Водителей предупреждают о запрете движения по Владимирскому проезду и улице Владимирской в промежуток с 16 до 22.

В среду, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины, в связи с этим движение транспорта в центре города будет частично ограничено, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сегодня с 16:00 до 22:00 будет закрыто движение автотранспорта по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка).

Запрет на движение по Владимирскому проезду и части ул. Владимирской также будет действовать 24 декабря - с 16:00 до 22:00, 31 декабря - с 20:00 до 03:00, 1 января - с 14:00 до 22:00, 7 января - с 12:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в Киеве за день выпадет месячная норма осадков. Однако, позже оказалось, что это был сценарий учений в Киевтеплоэнерго, который случайно направили в СМИ под видом оповещения.

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