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Гололед: В Киеве автомобиль насквозь проткнуло ограждением

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Авария произошла на Печерском спуске.
Причиной аварии стал гололед
Причиной аварии стал гололед
dtp.kiev.ua

В Печерском районе Киева вечером 22 декабря из-за погодных условий с автомобиль Volkswagen произошло дорожно транспортное происшествие.

Об этом сообщает в Facebook сообщество dtp.kiev.ua

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Из-за гололеда на дороге автомобиль вынесло на обочину и он наткнулся на ограждение. В результате аварии штырь ограждения пробил лобовое стекло и вошел в салон.

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
dtp.kiev.ua

Как сообщалось 21 декабря, в Словакии водитель случайно сделал зрелищный каскадерский трюк.

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Теги: ДТП, Киев, гололед
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