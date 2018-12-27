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Минкульт поддержал перенос памятника Суворову в Киеве

Комментариев: 1
Возле Киевского военного лицея имени Ивана Богуна демонтируют памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Памятник Суворову уберут со двора лицея имени Богуна
Памятник Суворову уберут со двора лицея имени Богуна
Wikimedia Commons


Экспертная комиссия Министерства культуры приняла окончательное решение о переносе памятника российскому полководцу Александру Суворову, который сейчас стоит во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Об этом написал глава министерства Евгений Нищук на странице в Facebook в среду, 26 декабря.

Комиссия приняла такое решение единогласно, и теперь памятник можно будет демонтировать.

"О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и со мною глубоко уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком. Но принятия решения по памятникам местного значения – процесс, к которому причастно не только министерство", – отметил министр культуры.

Нищук уточнил, что "кому-то были выгодны такие промедления и, как следствие, спекуляции и искажения".

Ранее сообщалось, что памятник Суворову не разрушат, а отправят на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея якобы должен занять украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение. Сейчас монумент с Суворовым закрывает плакат с изображением Ивана Богуна.

Во Львове начали сносить стелу Монумента славы

Суворовское военное училище в Киеве открыли в 1947 году, в 1992 году его переименовали в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

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Теги: Киев, памятник, министерство культуры, Суворов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    27.12.2018, 03:13
Оценка:  0
Мыкола
Минкульт, возглавляемый выходцем со львовщины , поддержит любую глупость, лишь бы оно соответствовало воззрениям бандеровцев. За пять лет народ еще не убедился, что их путь тупиковый и ведет Украину к краху?
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