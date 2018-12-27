Минкульт поддержал перенос памятника Суворову в Киеве

Возле Киевского военного лицея имени Ивана Богуна демонтируют памятник российскому полководцу Александру Суворову.



Экспертная комиссия Министерства культуры приняла окончательное решение о переносе памятника российскому полководцу Александру Суворову, который сейчас стоит во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Об этом написал глава министерства Евгений Нищук на странице в Facebook в среду, 26 декабря.

Комиссия приняла такое решение единогласно, и теперь памятник можно будет демонтировать.

"О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и со мною глубоко уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком. Но принятия решения по памятникам местного значения – процесс, к которому причастно не только министерство", – отметил министр культуры.

Нищук уточнил, что "кому-то были выгодны такие промедления и, как следствие, спекуляции и искажения".

Ранее сообщалось, что памятник Суворову не разрушат, а отправят на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея якобы должен занять украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение. Сейчас монумент с Суворовым закрывает плакат с изображением Ивана Богуна.



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Суворовское военное училище в Киеве открыли в 1947 году, в 1992 году его переименовали в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

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