Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка
Deutsche Bank предоставил Украине кредит на €349,3 млн.
Украина сегодня, 27 декабря, получила первые €349 млн под гарантии Всемирного банка.
Об этом Министерство финансов сообщает у себя в Facebook.
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“Деньги сегодня поступили в государственный бюджет Украины. Deutsche Bank предоставил нам кредит на €349,3 млн“, - уточняет Минфин.
По этому кредиту было использовано $375 млн в эквиваленте по общей гарантии Всемирного банка на $750 млн.
Следующий кредит под неиспользованную часть гарантий Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года, сообщает Минфин.
Напомним, ранее Всемирный банк назвал популизмом налоговую инициативу Порошенко.