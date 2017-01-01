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Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка

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Deutsche Bank предоставил Украине кредит на €349,3 млн.
Следующий кредит Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года
Следующий кредит Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года
gettyimages.com

Украина сегодня, 27 декабря, получила первые €349 млн под гарантии Всемирного банка. 

Об этом Министерство финансов сообщает у себя в Facebook.

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“Деньги сегодня поступили в государственный бюджет Украины. Deutsche Bank предоставил нам кредит на €349,3 млн“, - уточняет Минфин.

По этому кредиту было использовано $375 млн в эквиваленте по общей гарантии Всемирного банка на $750 млн.

Следующий кредит под неиспользованную часть гарантий Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года, сообщает Минфин.

Напомним, ранее Всемирный банк назвал популизмом налоговую инициативу Порошенко.

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Теги: банк, евро, кредит, Германия, Украина
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