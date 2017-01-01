В Киеве 29 и 30 декабря изменится график движения транспорта

Продовольственные ярмарки изменят движения общественного транспорта в столице 29 и 30 декабря.



В нескольких районах Киева 29 и 30 декабря в связи с проведением ярмарок вносятся изменения в работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.



"29-30 декабря в связи с проведением продовольственных ярмарок на улицах Марины Цветаевой, Лесковской, Иорданской и Татарской вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 34, 37А и автобусов маршрутов №№ 6, 31, 61", – говорится в сообщении.



29 декабря с начала движения до ориентировочного окончания ярмарок около 18:00 троллейбусы №34 будут следовать по маршруту ул.Северная – ул.Героев Сталинграда – ул.Маршала Тимошенко – просп.Героев Сталинграда – ул.Степана Бандеры и обратно. Троллейбусы №37А – по маршруту №37. Автобусы №6 – от Дарницкой площади до ул.Милославской (без заезда на ул. Лисковская и ул.Радунская). Автобусы №61 – от зал. пл. "Троещина" до ул.Радунской (без заезда на ул.Лисковскую).



30 декабря движение автобусов маршрута №31 будет организовано от станции метро Политехнический институт до ул.Отто Шмидта по собственной трассе, далее – ул.Отто Шмидта – ул.Нагорная, далее по действующей трассе.

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