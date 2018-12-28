Подозреваемого в убийстве сотрудника УГО оставили под стражей

Прокуратура просила ареста без залога для Очерятяного и намерена обжаловать решение суда.

В Печерском районе Киева на парковке между мужчинами возник конфликт Нацполиция

Подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка 36-летнего Петра Очерятяного оставили под стражей на срок 60 суток. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева в пятницу, 4 января, сообщает УНН.

Также мужчине определили 600 тысяч гривен залога, после уплаты которого он может выйти из СИЗО.

Прокуратура просила ареста без залога для Очерятяного и намерена обжаловать решение суда. По словам ее представителей, подозреваемый понимал последствия своих действий.

"С самого начала подозреваемый скрывался – после совершения преступления он сразу пришел домой и сообщил жене, что ему надо уехать, изменил внешность, выключил телефон", – сказал после заседания суда прокурор Ярослав Мрачко.

Напомним, в ночь на четверг, 3 января, в Печерском районе Киева на парковке между мужчинами возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина получил удар в голову, от которого скончался.

Вскоре стало известно, что мужчина, которого убил неизвестный, был сотрудником Управления госохраны.

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