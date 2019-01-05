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В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа

Комментариев: 2
В квартире 28-летней погибшей нашли три записки, которые были адресованы разным людям.
Тело обнаружил дворник
Тело обнаружил дворник
kiev.informator.ua

В Киеве с 23 этажа дома по адресу улица Заречная, 1Г в субботу, 5 января, выбросилась 28-летняя девушка. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что девушка выбросилась из окна около 3:00, тело обнаружил дворник жилого комплекса около 7:40.

По словам полицейских, на теле погибшей не было следов насильственной смерти. Квартира, в которой она проживала, оказалась открыта. Там на кухонном столике стояли три бокала с недопитыми напитками и лежали три записки, которые, судя по всему, оставила погибшая.

Записки были адресованы разным людям. Одна из них, скорее всего, брату погибшей, который на данный момент проживает в Израиле. Вторая - мужчине по имени Александр. В третьей записке были слова благодарности близким за поддержку. И просьба о прощении.

В результате падения с высоты девушка скончалась на месте от полученных травм.

 

 

Ранее в Киеве мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на девятом этаже.

Также сообщалось, что в Подольском районе столицы погиб мужчина, выпрыгнув с балкона 19-этажного дома.

 

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Теги: Киев, смерть, фото, женщина, суицид
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    05.01.2019, 21:02
Оценка:  0
Boxerogos
А кто будет рожать"пушечное мясо",если бабы сигают в окошко,аки зайцы?
Хюндай    05.01.2019, 20:23
Оценка:  +1
Хюндай
И шо они такое едят ,100% всякую дрянь.
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