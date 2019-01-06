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В Киеве во дворе дома умерла женщина

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Женщине стало плохо, она упала на землю. Прибывшим на вызов медикам спасти ее не удалось.
Прибывшие на вызов медики оказались бессильны
Прибывшие на вызов медики оказались бессильны
kiev.informator.ua

В Киеве в воскресенье, 6 января, во дворе домов по адресу бульвар Вацлава Гавела, 19 и 21 умерла женщина. Об этом пишет Информатор.

Трагедия случилась примерно в 12:00. 

По предварительным данным, женщина на вид около 70 лет шла вдоль жилых домов по адресу бульвар Вацлава Гавела, 19 и 21. Внезапно ей стало плохо, она упала на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие на вызов медики оказались бессильны - женщину спасти не удалось.

Детали происшествия установит следствие.

 

 

Ранее в Одессе возле одного из жилых домов обнаружили тело женщины.

В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа

 

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Теги: Киев, смерть, фото, женщина, умер
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Источник: korrespondent.net

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