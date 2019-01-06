Женщине стало плохо, она упала на землю. Прибывшим на вызов медикам спасти ее не удалось.

В Киеве в воскресенье, 6 января, во дворе домов по адресу бульвар Вацлава Гавела, 19 и 21 умерла женщина. Об этом пишет Информатор.

Трагедия случилась примерно в 12:00.

По предварительным данным, женщина на вид около 70 лет шла вдоль жилых домов по адресу бульвар Вацлава Гавела, 19 и 21. Внезапно ей стало плохо, она упала на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие на вызов медики оказались бессильны - женщину спасти не удалось.

Детали происшествия установит следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве во дворе дома умерла женщина

Ранее в Одессе возле одного из жилых домов обнаружили тело женщины.

В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet