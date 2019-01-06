В Киеве во дворе дома умерла женщина
В Киеве в воскресенье, 6 января, во дворе домов по адресу бульвар Вацлава Гавела, 19 и 21 умерла женщина. Об этом пишет Информатор.
Трагедия случилась примерно в 12:00.
По предварительным данным, женщина на вид около 70 лет шла вдоль жилых домов по адресу бульвар Вацлава Гавела, 19 и 21. Внезапно ей стало плохо, она упала на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие на вызов медики оказались бессильны - женщину спасти не удалось.
Детали происшествия установит следствие.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве во дворе дома умерла женщина
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