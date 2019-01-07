В Киеве на большой скорости столкнулись два авто

Водитель одного из автомобилей во время столкновения потерял сознание и неуправляемый автомобиль врезался в рекламный бокс.

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 7 января, на большой скорости столкнулись BMW и Daewoo. Пассажирку одного из авто вырезали спасатели, сообщает Информатор.

Авария произошла около 06:10 на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры.

Отмечается, что BMW пересекал бульвар Тараса Шевченко, чтобы выехать на улицу Симона Петлюры, но не успел. В него на полной скорости врезался Daewoo Gentra, который двигался в сторону Бессарабской площади. От удара BMW развернуло, а пассажирку на переднем сидении зажало в салоне. Ее доставали из автомобиля сотрудники ГСЧС и передали медикам. Женщина выжила, но получила серьезные травмы.

Водитель Daewoo после столкновения потерял сознания. Неуправляемый автомобиль понесло по улице Симона Петлюры, где он остановился после столкновения с рекламным боксом. Водитель ударился головой о лобовое стекло, но, после того как пришел в сознание, от госпитализации отказался.

По предварительной информации от патрульных, виновником ДТП является водитель BMW, который пытался проскочить на красный сигнал светофора.

На месте работало три единицы техники ГСЧС, три экипажа патрульной полиции и медики. Обстоятельства аварии выясняются, на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Напомним, накануне на трассе Киев-Чоп столкнулись авто и микроавтобус. Пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Ранее под Киевом случилось тройное ДТП с участием авто полиции. На Житомирской трассе столкнулись Porsche, Volkswagen и Skoda.

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