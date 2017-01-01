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Кличко: День соборности символизирует единение наших усилий ради независимой и сильной Украины

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Кличко: День соборности символизирует единение наших усилий ради независимой и сильной Украины

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности, пишет пресс-служба.

"Сегодня исполняется сто лет со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной и Западно-Украинской Народной Республик. Этот день символизирует единение. Единение наших стремлений и усилий ради соборной, независимой и сильной Украины. И только наша мудрость, сплоченность и воля к победе помогут одолеть врага, восстановить территориальную целостность нашего государства и построить такую Украину, в которой мы мечтаем жить", - отметил Виталий Кличко.

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