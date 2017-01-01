Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме

Комментариев: 0
Во время тушения были эвакуированы 43 человека. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
В столичной многоэтажке произошел пожар
В столичной многоэтажке произошел пожар
facebook.com/DSNSKyiv
 
В Печерском районе Киева вечером 22 января произошел пожар в многоэтажном доме на улице Подвысоцкого. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
 
В ходе тушения из 24-этажного дома эвакуировали 43 человека, среди которых четыре ребенка. 
 
Отмечается, что с первого по 11 этаж загорелась электропроводка. Информация об инциденте поступила спасателям в 21.11, в 23.30 пожар ликвидировали.
 
По данным ГСЧС, сильно пострадали седьмой и восьмой этажи, с 11 по 22 этаж наблюдалось сильное задымление.
 
На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава. Причины происшествия устанавливают.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых дети. Их мать из-за инцидента покончила жизнь самоубийством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фото, дом, пожар, многоэтажка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь