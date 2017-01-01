В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме

Во время тушения были эвакуированы 43 человека. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В Печерском районе Киева вечером 22 января произошел пожар в многоэтажном доме на улице Подвысоцкого. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ходе тушения из 24-этажного дома эвакуировали 43 человека, среди которых четыре ребенка.

Отмечается, что с первого по 11 этаж загорелась электропроводка. Информация об инциденте поступила спасателям в 21.11, в 23.30 пожар ликвидировали.

По данным ГСЧС, сильно пострадали седьмой и восьмой этажи, с 11 по 22 этаж наблюдалось сильное задымление.

На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава. Причины происшествия устанавливают.

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