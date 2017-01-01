В Киеве произошел пожар в ресторане
В Подольском районе Киева вечером 24 января загорелся ресторан. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Отмечается, что информация об инциденте на улице Сагайдачного, 31 поступила в 21.35. По указанному адресу находится ресторан Тіке.
Как указала в ГСЧС, возгорание произошло на втором этаже здания, позже огонь распространился на крышу. В 23.16 пожар на площади около 100 кв. м. удалось локализовать.
На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава. Из помещения изъяли шесть газовых баллонов.
О пострадавших не сообщается.
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