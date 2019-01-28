В Киеве на взятке задержали чиновника Укрзализныци

Чиновника АО Укрзализныця в Киеве задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч гривен.

В Киеве задержали чиновника АО Укрзализныця по подозрению в вымогательстве взятки в размере 250 тысяч гривен. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

"В понедельник, 28.01.2019, задержано на получении неправомерной выгоды должностное лицо Филиала Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений АО Укрзализныця и посредник", - говорится в сообщении.

Как утверждают в прокуратуре, служащий филиала якобы требовал от предпринимателя 250 тысяч гривен взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

"В ходе документирования преступления чиновника, а также лицо, которое он привлек в качестве посредника, задержали в одном из столичных ресторанов при получении первой части взятки", - доложили в ведомстве.

Там также добавили, что в настоящее время задержанным лицам готовится подозрение, а на месте происшествия проводятся следственные действия.

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Также сообщалось, что в Черкассах задержали по подозрению во взяточничестве директора одного из социальных учреждений.

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